Hasil Playoff Piala Davis 2026: Indonesia Unggul 2-0 atas Togo Berkat Rifqi Fitriadi dan Justin Barki

JAKARTA - Tim beregu putra Indonesia tampil perkasa pada hari pembukaan babak Playoff Grup Dunia II Piala Davis 2026 saat menjamu Togo di Stadion Tenis GBK, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Skuad Merah Putih untuk sementara memimpin telak 2-0 setelah Muhammad Rifqi Fitriadi dan Justin Barki sukses menumbangkan lawan masing-masing.

1. Dominasi Rifqi Fitriadi di Laga Pembuka

Laga pembuka hari ini dimainkan oleh Rifqi dengan menghadapi Noah Koffi. Tunggal pertama Indonesia itu tampil impresif di hadapan publiknya sendiri.

Rifqi tak mendapat perlawanan sengit dari petenis muda Togo tersebut. Hasilnya, peraih medali emas SEA Games 2025 itu menang mudah dalam dua set langsung dengan skor akhir 6-1, 6-1.

Hasil ini membuat Rifqi membawa tim Indonesia unggul 1-0 atas Togo. Kemenangan tersebut tentu menjadi modal bagus bagi tunggal kedua Merah Putih yang akan bermain, Justin Barki.

2. Justin Barki Lengkapi Keunggulan Merah Putih

Justin tampil di laga kedua menghadapi Kwami Stanislas Dussey. Petenis 25 tahun itu mendominasi set pertama hingga sukses menutupnya dengan skor kemenangan telak 6-0.

Justin Barki. (Foto: Kemenpora)

Pada set kedua, Justin mulai mendapat tekanan dari Kwami. Namun pada akhirnya, Justin berhasil menjinakkan petenis Togo tersebut. Dia menutup set kedua dengan 6-3.