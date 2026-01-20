Hasil Indonesia Masters 2026: Siti/Zahra dan Rachel/Febi Melaju, Isyana/Rinjani Terhenti di 32 Besar

JAKARTA - Perjuangan tiga srikandi ganda putri Indonesia di babak 32 besar Indonesia Masters 2026 berakhir dengan catatan beragam. Pasangan Siti Sarah Azzahra/Az Zahra Ditya Ramadhani serta Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum sukses mengamankan tiket ke babak selanjutnya, sementara langkah Isyana Syahida Meida/Rinjani Kwinnara Nastine harus terhenti di Istora Senayan, Selasa (20/1/2026) sore WIB.

Siti/Zahra berhasil merebut kemenangan atas wakil Denmark, Natasja P. Anthonisen/Amalie Cecilie Kudsk. Siti/Zahra sukses mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor ketat 23-21 dan 21-16.

1. Dominasi Rachel/Febi dan Tiket 16 Besar

Hasil positif juga diraih oleh Rachel/Febi. Ganda putri Indonesia itu berhasil mendulang kemenangan dominan atas wakil Polandia, Paulina Cybulska/Kornelia Marczak, melalui skor telak 21-13 dan 21-9.

Kemenangan ini mengantar Siti/Zahra dan Rachel/Febi ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Sayangnya, hasil manis ini tak diikuti oleh Isyana/Rinjani yang harus mengakui keunggulan lawan.

Siti Sarah Azzahra dan Az Zahra Ditya Ramadhani

2. Perlawanan Sengit Isyana/Rinjani yang Berakhir Kandas

Keduanya menelan kekalahan saat berhadapan dengan utusan Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan. Sempat memberikan perlawanan hebat, Isyana/Rinjani akhirnya kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 20-22, dan 14-21.