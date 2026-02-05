Komentar Berkelas Ester Nurumi Usai Bantu Indonesia Menang atas Hong Kong di Badminton Asia Team Championships 2026

QINGDAO – Tunggal putri, Ester Nurumi Tri Wardoyo, menegaskan sikap pantang jemawa usai menjadi penutup kemenangan manis tim bulu tangkis Indonesia atas Hong Kong di Grup X Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026. Meski menyempurnakan keunggulan tim menjadi 4-1, pemain kelahiran Jayapura ini memilih tetap rendah hati dan langsung menatap perbaikan performa untuk laga-laga krusial selanjutnya.

Pertemuan kedua tim menghadirkan lima pertandingan di Qingdao Conson Gymnasium, Rabu 4 Februari 2026. Ester Nurumi Tri Wardoyo mengalahkan Wong Yi dengan poin 21-17 dan 21-14.

Ester mengatakan tentunya harus terus berbenah diri agar menjadi lebih baik. Hal itu dikarenakan perjalanan timnya belum usai dalam BATC.

1. Catatan Penting untuk Laga Berikutnya

"Evaluasi untuk pertandingan selanjutnya apabila kembali dipercaya, saya harus lebih safe mainnya, harus lebih berjuang dan tidak mudah buang poin, maksudnya jangan mudah mati sendiri," kata Ester dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/2/2026).

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

"Tapi secara keseluruhan tadi cukup baik, saya sudah bisa mengeluarkan permainan yang saya mau," tambahnya.

Atlet berusia 21 tahun itu mengaku bahagia dalam memberikan kontribusi untuk tim putri Indonesia. Dia memang sejak awal laga berusaha tampil semaksimal mungkin.