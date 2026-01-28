Hasil Thailand Masters 2026: Alwi Farhan dan Rachel/Febi Amankan Tiket 16 Besar

BANGKOK – Tren positif wakil Indonesia terus berlanjut di ajang Thailand Masters 2026 setelah dua wakil tambahan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Tunggal putra, Alwi Farhan, serta ganda putri, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses menyusul rekan-rekannya usai melewati hadangan sengit di babak pertama.

Kedua laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Rabu (28/1/2026) pagi WIB. Alwi dan Rachel/Febi sama-sama menunjukkan penampilan apik di babak 32 besar guna mengamankan posisi mereka di babak 16 besar turnamen level Super 300 ini.

1. Alwi Farhan Tundukkan Juara Junior Dunia

Alwi melaju lebih dulu usai menaklukkan wakil China, Hu Zhe An. Juara Indonesia Masters 2026 itu memenangkan laga dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

Pada gim pertama, Alwi tampil meyakinkan atas Hu dengan kemenangan 21-18. Namun, pada gim kedua, Alwi baru mendapat tantangan berat dari pemain muda Negeri Tirai Bambu tersebut.

Alwi Farhan beraksi di Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Arif Julianto)

Sempat tertinggal di awal gim kedua dengan skor 1-5, Alwi mampu mengejar dan membalikkan keadaan. Setelah unggul 11-10 di interval gim kedua, Alwi memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-15.

Sementara itu, Rachel/Febi melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil tuan rumah, Kodchaporn Chaichana/Pannawee Polyiam. Rachel/Febi menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-11, dan 22-20.