Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2026: Alwi Farhan dan Rachel/Febi Amankan Tiket 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |13:12 WIB
Hasil Thailand Masters 2026: Alwi Farhan dan Rachel/Febi Amankan Tiket 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BANGKOK – Tren positif wakil Indonesia terus berlanjut di ajang Thailand Masters 2026 setelah dua wakil tambahan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Tunggal putra, Alwi Farhan, serta ganda putri, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sukses menyusul rekan-rekannya usai melewati hadangan sengit di babak pertama.

Kedua laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Rabu (28/1/2026) pagi WIB. Alwi dan Rachel/Febi sama-sama menunjukkan penampilan apik di babak 32 besar guna mengamankan posisi mereka di babak 16 besar turnamen level Super 300 ini.

1. Alwi Farhan Tundukkan Juara Junior Dunia

Alwi melaju lebih dulu usai menaklukkan wakil China, Hu Zhe An. Juara Indonesia Masters 2026 itu memenangkan laga dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

Pada gim pertama, Alwi tampil meyakinkan atas Hu dengan kemenangan 21-18. Namun, pada gim kedua, Alwi baru mendapat tantangan berat dari pemain muda Negeri Tirai Bambu tersebut.

Alwi Farhan beraksi di Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Arif Julianto)
Alwi Farhan beraksi di Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Arif Julianto)

Sempat tertinggal di awal gim kedua dengan skor 1-5, Alwi mampu mengejar dan membalikkan keadaan. Setelah unggul 11-10 di interval gim kedua, Alwi memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-15.

Sementara itu, Rachel/Febi melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil tuan rumah, Kodchaporn Chaichana/Pannawee Polyiam. Rachel/Febi menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-11, dan 22-20.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892/thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197883//alwi_farhan-VhJ1_large.jpg
Gen Z Bikin Gebrakan di Istora, Para Pemain Ungkap Ada Sebuah Pesan Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839//apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197695//alwi_farhan_juara_indonesia_masters_2026-dQiV_large.jpg
Alwi Farhan Juara, PBSI Syukuri Hasil Atlet-Atlet Pelatnas Cipayung di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197636//alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_secara_meyakinkan_humas_pp_pbsi-CTek_large.jpg
Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197588//alwi_farhan-aPIL_large.jpg
5 Fakta Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026, Nomor 1 Ikuti Jejak Anthony Ginting dan Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement