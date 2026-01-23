Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Lolos Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |22:44 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Lolos Semifinal!
Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK tiga wakil Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Indonesia Masters 2026

Sejatinya ada empat wakil Indonesia yang bertanding bersamaan di perempatfinal Indonesia Masters 2026. Semua laga tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (23/1/2026) malam WIB.

1. Kemenangan Fantastis Rachel/Febi

Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Rachel/Febi bermain lebih awal ketimbang wakil Indonesia lainnya. Ganda putri Indonesia itu berhadapan dengan wakil China, Luo Xu Min/Wang Yi Duo.

Bermain cepat, Rachel/Febi sempat kewalahan di game pertama. Namun, di game selanjutnya, Rachel/Febi mampu memenangkan pertarungan dalam tiga gim dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-10.

Kemenangan ini mengantar Rachel/Febi ke babak semifinal Indonesia Masters 2026.

2. Dua Ganda Putra Indonesia Lolos Semifinal Indonesia Masters 2026

Tiket babak empat besar juga didapat oleh Sabar/Reza. Ganda putra non-pelatnas PBSI itu sukses mengunci kemenangan atas wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Keduanya menang susah payah dalam dua game dengan skor 22-20 dan 21-19.

 

