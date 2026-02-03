Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang: Marc Marquez Langsung Jadi yang Tercepat!

Marc Marquez jadi pembalap tercepat di Tes Pramusim MotoGP 2026 pada hari pertama (Foto: X/@ducaticorse)

SELANGOR – Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Selasa (3/2/2026) sore WIB, sudah diketahui. Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat di hari pertama!

Marquez kembali menunggangi Ducati setelah absen akibat kecelakaan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, pada Oktober 2025. Tanpa butuh waktu lama beradaptasi, dia membukukan 1 menit 57,018 detik.

Catatan tersebut membuat Marquez unggul 0,256 detik atas Fabio Di Giannantonio yang finis di posisi kedua. Sementara itu, Maverick Vinales membuntuti di urutan ketiga pada hari pembuka tes pramusim tersebut.

Performa Marquez kontras dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pebalap asal Italia itu belum menunjukkan kecepatan terbaik dan harus puas mengakhiri sesi di posisi ketujuh.

Bagnaia tertinggal 0,702 detik dari Marquez dalam daftar catatan waktu. Dia berada di belakang Joan Mir di posisi keenam, Luca Marini kelima, serta Marco Bezzecchi yang menempati peringkat keempat.

Di sisi lain, Fabio Quartararo sempat mengalami insiden pada sesi pagi. Pebalap asal Prancis itu terjatuh di Tikungan 5 dan harus menjalani pemeriksaan sebelum kembali ke lintasan.