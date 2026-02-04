Respons Marc Marquez Tercepat di Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Pertama di Sirkuit Sepang

Marc Marquez jadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang. (Foto: X/@ducaticorse)

PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez secara luar biasa jadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2026 hari pertama di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Selasa 3 Februari 2026. Ia pun bersyukur cedera bahu yang dialami di akhir MotoGP 2025 tidak kambuh.

“Ketika mengendarai motor seperti ini, semua pembalap mendorong sampai batas. Namun, saya paham bukan hal terpenting untuk berada di posisi teratas atau unggul jauh di sesi tes pramusim,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash.net, Rabu (4/2/2026).

“Tapi, yang paling penting adalah bahu saya bekerja dengan baik,” lanjut juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini.

1. Pertanda Jura MotoGP 2026?

Dalam tes pramusim kemarin, Marc Marquez mengungguli Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) di posisi dua serta Maverick Vinales (Red Bull KTM) di tempat ketiga. Ia unggul jauh atas sang rekan setim, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi tujuh.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Marc Marquez akan mempertahankan gelar juara di MotoGP 2026? Jika tidak mengalami cedera, peluang Marc Marquez juara MotoGP 2026 sangat besar.

Marc Marquez juga akan berupaya mendapatkan hasil maksimal musim ini demi mendapatkan perpanjangan kontrak. Sekadar diketahui, kontrak Marc Marquez bersama Ducati berakhir pada akhir tahun ini.