Fabio Quartararo Putuskan Mundur dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang!

SELANGOR – Fabio Quartararo memutuskan mundur dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia! Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu tidak akan ikut pada sesi yang digelar 4 dan 5 Februari 2026.

Nasib malang menimpa Quartararo pada sesi pagi yang digelar Selasa 3 Februari 2026. El Diablo tergelincir dan terjatuh di tikungan 5 Sirkuit Sepang. Ia langsung dibawa ke pusat medis untuk dicek.

1. Putuskan Mundur

Quartararo sebetulnya bisa kembali paddock untuk sesi siang. Namun, ia mengalami cedera di lengan kiri serta patah tulang di salah satu jarinya.

Situasi itu membuat Quartararo memutuskan mundur dari sesi Tes Pramusim MotoGP 2026 di Malaysia yang tinggal dua hari lagi. Ia memilih untuk fokus memulihkan diri jelang tes berikutnya.

“Lengan saya sedikit bengkak tapi jari (tangan) patah,” kata Quartararo, mengutip dari Crash, Rabu (4/2/2026).

“Jadi, kami memutuskan untuk tidak ikut di sisa dua hari tes (Malaysia). Saya pikir ini yang terbaik,” tegas pria berpaspor Prancis itu.