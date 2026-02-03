Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026. Ini menjadi sejarah tersendiri buat dunia bela diri Tanah Air.

Rencananya, Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026 akan dihelat di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 6-15 Juli. Sekira 400 atlet dari 36 negara akan meramaikan ajang tersebut.

1. Momentum Kebangkitan Tinju Amatir Indonesia

Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati), Ray Zulham mengatakan, pihaknya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan. Menurutnya, ajang ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan tinju amatir Indonesia.

“Perbati berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan kejuaraan ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar Asian Boxing dan World Boxing,” kata Ray, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

“Ini bukan hanya soal menjadi tuan rumah, tetapi tentang membangun ekosistem tinju yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia,” sambungnya.

2. Dukungan dari Berbagai Pihak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) 1 Perbati, Sultan Sapta, meminta dukungan dari berbagai pihak. Itu semua demi lancarnya gelaran perdana di Indonesia tersebut.