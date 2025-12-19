Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) tinju berhasil menyumbangkan medali emas berharga bagi Kontingen Indonesia pada ajang SEA Games 2025, Jumat (19/12/2025) malam WIB. Keberhasilan Vicky Tahumil Junior di atas ring ini sekaligus menggenapkan koleksi medali emas Tim Merah Putih menjadi 89 keping, semakin memperkokoh posisi Indonesia di papan atas klasemen.

Vicky Tahumil Junior yang turun di kelas 51 kg putra tampil luar biasa saat berlaga di Chulalongkorn University Sports Center, Bangkok, Thailand. Menghadapi tekanan publik tuan rumah, petinju muda ini mampu menunjukkan performa trengginas sejak ronde pertama dimulai.

Kemenangan dramatis diraih Vicky setelah ia sukses menumbangkan petinju andalan tuan rumah, Panmot Thitisan, di partai puncak. Petinju berbakat asal Sulawesi Utara tersebut berhasil membungkam pendukung lawan dengan skor akhir tipis 3-2 melalui keputusan juri.

1. Emas Perdana dari Ring Tinju

Capaian Vicky ini terasa sangat istimewa karena menjadi medali emas pertama yang berhasil diraih oleh cabang olahraga tinju bagi Indonesia di SEA Games 2025. Keberhasilan ini juga menambah catatan positif Kontingen Indonesia sepanjang hari Jumat dengan total sembilan medali emas yang berhasil dikumpulkan dalam sehari.

Kepingan emas ke-89 ini sekaligus membuktikan konsistensi para atlet Indonesia dalam melampaui ekspektasi. Sebagai informasi, pemerintah melalui Kemenpora sebelumnya hanya memberikan target sebanyak 80 keping emas, namun nyatanya performa atlet Merah Putih terus melaju melampaui angka tersebut.

Vicky Tahumil

Hingga saat ini, Tim Indonesia masih nyaman bercokol di peringkat kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025. Secara keseluruhan, skuad Garuda telah mengoleksi total 293 medali dengan rincian 89 medali emas, 98 perak, dan 107 perunggu.

(Rivan Nasri Rachman)