HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |21:01 WIB
Saksikan IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Ajang tinju bergengsi di dunia kembali digelar. IBA World Men’s Boxing Championship 2025 tengah berlangsung pada 4–12 Desember 2025, dan seluruh pertandingannya dapat disaksikan streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Turnamen akbar ini menjadi salah satu kompetisi paling dinantikan para pecinta boxing karenamenghadirkan petinju terbaik dari berbagai negara, memperebutkan gelar juara dunia di kategori berat.

Pada 3 Desember di Dubai, Uni Emirat Arab, IBA resmi melangsungkan undian untuk menyusun bagan pertandingan di semua kelas berat. Setelah seluruh bracket dirilis, para petinju kini dapat melihat peta persaingan dan calon lawan yang mungkin mereka hadapi dari babak awal hingga partai puncak.

Dengan tersusunnya bagan untuk 13 kategori berat, jalur kompetisi semakin jelas, memunculkan rasa penasaran dan ekspektasi tinggi dari para atlet, pelatih, hingga para penggemar tinju di seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
