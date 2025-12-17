Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |00:00 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
Saksikan turnamen tenis Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

LINK live streaming turnamen tenis untuk para bintang muda, yakni Next Gen ATP Finals 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen tersebut akan digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada 17-21 Desember 2025 dan Anda dapat menyaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Dengan format pertandingan yang inovatif, tempo permainan yang cepat, serta atmosfer kompetisi yang penuh energi, setiap laga selalu menghadirkan keseruan tersendiri.

Tahun ini, perhatian juga tertuju pada kehadiran Rafael Nadal. Legenda tenis asal Spanyol tersebut kembali ke Jeddah. Meski tidak turun bertanding, Nadal hadir membawa misi besar: menginspirasi generasi muda sekaligus mendukung perkembangan tenis di Arab Saudi dan dunia.

Di lapangan, delapan petenis muda terbaik dunia siap bersaing dan mencuri perhatian. Mereka adalah Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Justin Engel dan petenis lainnya.

Selain memperebutkan gelar juara, para pemain ini juga akan bersaing demi total hadiah sebesar US$2.101.250. Siapakah yang akan mengantongi gelar juara? Simak jadwalnya berikut:

Rabu, 17 Desember 2025

18:00 WIB | Next Gen ATP Finals 2025 – Day 1

23:00 WIB | Next Gen ATP Finals 2025 – Day 1

Kamis, 18 Desember 2025

18:00 WIB | Next Gen ATP Finals 2025 – Day 2

23:00 WIB| Next Gen ATP Finals 2025 – Day 2 (2)

 

