MOTOGP

Kisah Asmara Miguel Oliveira, Berawal dari Persahabatan hingga Menikahi Adik Tirinya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |03:01 WIB
Kisah Asmara Miguel Oliveira, Berawal dari Persahabatan hingga Menikahi Adik Tirinya
Miguel Oliveira bersama sang istri, Andreia Pimenta yang juga adik tirinya. (Foto: Instagram/andreaia)
DUNIA balap MotoGP tidak hanya diwarnai dengan persaingan panas di lintasan, tetapi juga menyimpan sisi romantis yang unik dari para pembalapnya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah perjalanan cinta pembalap asal Portugal, Miguel Oliveira.

Pembalap bernomor motor 88 ini memicu perbincangan publik setelah diketahui menikahi Andreia Pimenta, sosok yang merupakan adik tirinya sendiri. Pasangan ini resmi mengikat janji suci pada Juli 2021.

Kebahagiaan Oliveira dan Pimenta pun semakin lengkap dengan kehadiran putra dan putri. Meski terdengar tidak biasa bagi sebagian orang, hubungan mereka didasari oleh ikatan emosional yang telah terpupuk sejak masa kanak-kanak.

1. Rahasia 11 Tahun yang Berakhir di Pelaminan

Andreia Pimenta merupakan putri dari istri kedua ayah Miguel Oliveira. Karena tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sama, hubungan keduanya bermula dari persahabatan yang sangat erat. Namun, seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh hingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara diam-diam.

Tak main-main, Oliveira dan Andreia berhasil merahasiakan hubungan mereka dari publik selama 11 tahun lamanya. Setelah merasa siap dan mendapatkan restu penuh dari kedua orang tua mereka, pasangan ini akhirnya memilih untuk mempublikasikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Persahabatan yang telah terjalin lama itu pun bertransformasi menjadi cinta yang sangat kuat.

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira

2. Penundaan Rencana Pernikahan Akibat Situasi Global

Rencana awal pernikahan Oliveira sebenarnya telah ditetapkan jauh sebelum tahun 2021. Sejatinya, mereka menjadwalkan hari bahagia tersebut pada 25 Juli 2020.

 

