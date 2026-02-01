Pedro Acosta dan Jorge Martin Digosipkan Pindah Tim Pabrikan, Manajer: Fokus ke Tes Pramusim MotoGP 2026!

MASA depan Pedro Acosta dan Jorge Martin jadi perbincangan jelang MotoGP 2026. Sang manajer, Albert Valera, meminta kedua pembalapnya untuk fokus pada tugas terdekat, bukan MotoGP 2027.

Acosta dan Martin ramai diberitakan akan berganti tim pada MotoGP 2027. Martinator bahkan disebut-sebut sudah sepakat untuk bergabung dengan Monster Energy Yamaha!

1. Hengkang

Martin memang sudah ingin keluar dari Aprilia Racing sejak 2025. Dengan rumor Fabio Quartararo hengkang ke Honda tahun depan, Yamaha lalu mengincar juara dunia asal Spanyol tersebut.

Di sisi lain, relasi Acosta dengan KTM masih baik-baik saja. Namun, El Tiburon de Mazarron ingin buru-buru mendapat motor yang kompetitif demi ambisi juara dunia.

Rumor paling kencang, Acosta jadi incaran Ducati Corse untuk diduetkan dengan Marc Marquez pada MotoGP 2027! Potensi pembalap berusia 21 tahun tersebut diyakini bakal keluar di atas Desmosedici GP.

Menanggapi rumor tentang dua pembalapnya, Valera kemudian angkat bicara. Ia mengakui tengah mempertimbangkan berbagai opsi yang masuk untuk Acosta dan Martin.