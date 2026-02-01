Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta dan Jorge Martin Digosipkan Pindah Tim Pabrikan, Manajer: Fokus ke Tes Pramusim MotoGP 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |02:01 WIB
Pedro Acosta dan Jorge Martin Digosipkan Pindah Tim Pabrikan, Manajer: Fokus ke Tes Pramusim MotoGP 2026!
Pedro Acosta dan Jorge Martin jadi perbincangan jelang MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

MASA depan Pedro Acosta dan Jorge Martin jadi perbincangan jelang MotoGP 2026. Sang manajer, Albert Valera, meminta kedua pembalapnya untuk fokus pada tugas terdekat, bukan MotoGP 2027.

Acosta dan Martin ramai diberitakan akan berganti tim pada MotoGP 2027. Martinator bahkan disebut-sebut sudah sepakat untuk bergabung dengan Monster Energy Yamaha!

1. Hengkang

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Martin memang sudah ingin keluar dari Aprilia Racing sejak 2025. Dengan rumor Fabio Quartararo hengkang ke Honda tahun depan, Yamaha lalu mengincar juara dunia asal Spanyol tersebut.

Di sisi lain, relasi Acosta dengan KTM masih baik-baik saja. Namun, El Tiburon de Mazarron ingin buru-buru mendapat motor yang kompetitif demi ambisi juara dunia.

Rumor paling kencang, Acosta jadi incaran Ducati Corse untuk diduetkan dengan Marc Marquez pada MotoGP 2027! Potensi pembalap berusia 21 tahun tersebut diyakini bakal keluar di atas Desmosedici GP.

Menanggapi rumor tentang dua pembalapnya, Valera kemudian angkat bicara. Ia mengakui tengah mempertimbangkan berbagai opsi yang masuk untuk Acosta dan Martin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198744/valentino_rossi_merasa_sirkuit_internasional_mandalika_bisa_membantu_anak_anak_muda_indonesia_menembus_motogp-MgGd_large.jpg
Valentino Rossi Harap Hadirnya Sirkuit Mandalika Bantu Pembalap Indonesia Tembus MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198767/aleix_espargaro_jadi_pembalap_tercepat_di_hari_ketiga_tes_shakedown_motogp_2026-pJMt_large.jpg
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 Hari Ke-3: Aleix Espargaro Lagi-Lagi Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198734/valentino_rossi_melontarkan_pujian_untuk_sirkuit_internasional_mandalika-m7RX_large.jpg
Valentino Rossi Puji Sirkuit Mandalika Usai Mencobanya untuk Pertama Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/38/3198684/valentino_rossi-70Tc_large.jpg
Bukan Sekadar Pantau Tim, Valentino Rossi Pamer Aksi di Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198611/marc_marquez_dijagokan_juara_motogp_2026_marcmarquez93-orlB_large.jpg
Pedro Acosta: Marc Marquez Favorit Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/38/3198602/jack_miller_keluar_sebagai_yang_tercepat_di_tes_shakedown_motogp_2026_di_sirkuit_sepang_jackmilleraus-R9Wp_large.jpg
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Hari Kedua: Jack Miller Tercepat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement