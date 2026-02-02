Ketar-ketir Lihat Aprilia Makin Kencang, Alex Marquez Tuntut Ducati Berbenah Jelang MotoGP 2026

KUALA LUMPUR – Meskipun sukses mendominasi musim lalu, Alex Marquez mewanti-wanti Ducati agar tidak terlena dalam menyongsong MotoGP 2026. Pembalap Gresini Ducati ini menegaskan bahwa pabrikan Borgo Panigale tersebut harus segera meningkatkan performa motor Desmosedici menyusul kemajuan pesat yang ditunjukkan para kompetitor, terutama Aprilia, di pengujung tahun lalu.

Pada musim 2025, Ducati memang mencatatkan sejarah dengan menyapu bersih posisi dua besar klasemen lewat duet Marquez bersaudara. Namun, Alex melihat sinyal bahaya setelah Aprilia menyapu tiga kemenangan dari empat seri terakhir musim lalu.

Ancaman ini membuat Alex meminta Ducati bekerja lebih keras di tahun terakhir pemberlakuan regulasi mesin 1.000cc ini.

1. Bekal Motor Pabrikan

Bagi Alex Marquez, kesuksesannya menjadi runner-up di bawah sang kakak, Marc Marquez, pada musim 2025 membuahkan hasil manis. Untuk musim 2026, ia dipastikan bakal menunggangi motor spesifikasi pabrikan. Status baru ini diakuinya memberikan rasa aman dan kedewasaan lebih dalam menghadapi persaingan di lintasan.

"Status ini memberi saya keamanan dan kematangan lebih dalam melakukan pendekatan, karena kami kini memiliki semua bahan untuk 'memasak' segalanya secara perlahan. Kami akan mendapatkan dukungan penuh dari Ducati untuk meraih performa maksimal," ujar Alex Marquez dalam acara peluncuran tim Gresini di Kuala Lumpur, dikutip dari Crash, Senin (2/2/2026).

Alex Marquez melaju di MotoGP Catalunya 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Meski percaya diri, Alex memberikan catatan khusus kepada Ducati. Ia menilai bahwa pada balapan-balapan terakhir tahun lalu, pabrikan lain mulai memangkas jarak secara signifikan. Karena itu, ia berharap rentetan inovasi baru pada tes pramusim kali ini bisa membuat Desmosedici tetap menjadi motor terkuat di grid.