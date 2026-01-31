Raih Medali di Asian Pool Championship 2025, Atlet Mancanegara Apresiasi Fans Indonesia

JAKARTA – Robbie Capito sangat senang bisa meraih medali di Asian Pool Championship 2025. Ia pun mengapresiasi dukungan dari penggemar biliar Tanah Air.

Asian Pool Championship 2025 digelar di iNews Tower, Jakarta, 24-31 Januari 2026. Turnamen itu diikuti oleh total 225 peserta dari dalam dan luar negeri.

1. Fans

Salah satu yang meraih medali adalah Capito. Atlet asal Hong Kong tersebut berhasil membawa pulang dua medali perak.

Capito senang bisa mengikuti kejuaraan biliar yang digelar di Indonesia tersebut. Pasalnya, para fans biliar dari Indonesia sangat menyambut baik kehadiran para atlet dari berbagai macam negara, khususnya dia yang berasal dari Hongkong.

“Turnamen ini hebat, penggemar juga luar biasa. Saya mengapresiasi fans-fans Indonesia. Terima kasih,” kata Capito, Sabtu (31/1/2026).