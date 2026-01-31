Tutup Asian Pool Championship 2025, Ketum POBSI Hary Tanoe: Dunia Lihat Indonesia Tempat untuk Berkompetisi

JAKARTA – Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menutup rangkaian Asian Pool Championship 2025 di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) sore WIB. Ia yakin dunia kini melihat Indonesia sebagai tempat untuk menggelar kompetisi internasional.

Asian Pool Championship 2025 digelar di iNews Tower, Jakarta, 24-31 Januari 2026. Turnamen itu diikuti oleh total 225 peserta.

1. Lokasi Pertandingan Internasional

Hary Tanoe mengaku bangga karena Asian Pool Championship 2025 telah rampung. Hadirnya ratusan peserta dari luar negeri membuktikan Indonesia kini dilirik sebagai lokasi pertandingan internasional.

"Kami bangga karena dari 225 peserta, 133 dari luar negeri, peserta Indonesia 92, artinya dunia sudah melihat Indonesia sebagai tempat untuk kompetisi internasional," ujar Hary Tanoe, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kejuaraan tersebut, kategori Putra dimenangkan oleh Filipina, lalu kategori Wanita dimenangkan oleh Jepang, dan kategori Juniar dimenangkan oleh Indonesia Hary Tanoe pun bangga dan senang kejuaraan tersebut kembali digelar pasca 20 tahun lamanya.

"Ini merupakan Asian Pool Championship kedua setelah 20 tahun lebih, jadi kami merasa senang bisa terwujud. Bagi yang menang selamat dan bagi yang kalah masih ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya," tutur Hary Tanoe.