HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Pool Championship 2025 Beri Pengalaman Berharga untuk Pebiliar Muda

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |07:34 WIB
Asian Pool Championship 2025 Beri Pengalaman Berharga untuk Pebiliar Muda
Pebiliar muda merasa ajang Asian Pool Championship 2025 memberi pengalaman berharga (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen biliar Asian Pool Championship 2025 memberikan pengalaman berharga untuk para pebiliar muda. Salah satunya adalah Rigel Aditya Surya.

Turnamen bertaraf internasional kembali digelar di Tanah Air. Setelah sukses dengan Indonesia International Open dan Predator WPA World Championship, kini ajang kelas Asia mengguncang Indonesia.

Harapan Hary Tanoe di Asian Pool Championship 2025

Turnamen biliar itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta, 24-31 Januari 2026 yang sudah termasuk babak kualifikasi. Secara total, turnamen ini diikuti oleh ratusan atlet dari 20 negara di Asia.

1. Tanding dalam 3 Kategori

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men's 10 Ball, Women's 10 Ball, dan Junior 9-Ball. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar USD76 ribu atau sekira Rp1,2 miliar.

Rigel adalah salah satu atlet yang bertanding di kategori Junior 9-Ball. Atlet biliar berusia 13 tahun itu mengaku senang dengan adanya turnamen berskala Asia seperti ini. Ia mengaku jadi dapat pengalaman baru.

"Kalau buat turnamen ini kesan-kesannya bagus banget karena dia sangat internasional. Bagus. Di sini juga turnamen dari berbagai negara, jadi kami juga ada greget buat melawan negara-negara lainnya, ," kata Rigel kepada Okezone dikutip Kamis (29/1/2026).

 

