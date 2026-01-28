Dihadiri Hary Tanoesoedibjo, Asian Pool Championship 2025 Resmi Dibuka

TURNAMEN biliar Asian Pool Championship 2025 resmi dibuka pada Rabu (28/1/2026) sore WIB. Upacara pembukaan dihadiri langsung Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo.

1. Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Turnamen Biliar Internasional

Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen biliar bertaraf internasional. Kali ini, kejuaraan biliar tingkat Asia yakni Asian Pool Championship resmi digelar di Indonesia.

Ketum POBSI Hary Tanoe (tengah) hadiri pembukaan Asian Pool Championship 2025. (Foto: Aziz Indra/MNC)

Turnamen biliar itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta mulai 24-31 Januari 2026 yang sudah termasuk babak kualifikasi. Secara total, turnamen ini diikuti ratusan atlet dari 20 negara di Asia.

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men, Women, dan Junior. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar 76.000 dollar Amerika Serikat atau sekira Rp1,2 miliar.

Upacara pembukaan turnamen pun dihadiri langsung oleh para petinggi biliar Asia. Di antaranya ada Sekretaris Jenderal International Billiards and Snooker Federation, Michael Alkhoury, dan Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum POBSI.

Hary Tanoesoedibjo merasa bangga karena ini merupakan kesekian kalinya Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah event biliar internasional. Sebelumnya, sudah ada beberapa turnamen kelas dunia seperti Indonesia International Open, dan Predator WPA World Championship.