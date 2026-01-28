Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dihadiri Hary Tanoesoedibjo, Asian Pool Championship 2025 Resmi Dibuka

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |18:00 WIB
Dihadiri Hary Tanoesoedibjo, Asian Pool Championship 2025 Resmi Dibuka
Hary Tanoe hadiri pembukaan Asian Pool Championships 2025. (Foto: MNC/Aziz Indra)
A
A
A

TURNAMEN biliar Asian Pool Championship 2025 resmi dibuka pada Rabu (28/1/2026) sore WIB. Upacara pembukaan dihadiri langsung Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo.

1. Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah Turnamen Biliar Internasional

Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen biliar bertaraf internasional. Kali ini, kejuaraan biliar tingkat Asia yakni Asian Pool Championship resmi digelar di Indonesia.

Ketum POBSI Hary Tanoe (tengah) hadiri pembukaan Asian Pool Championship 2025. (Foto: Aziz Indra/MNC)
Ketum POBSI Hary Tanoe (tengah) hadiri pembukaan Asian Pool Championship 2025. (Foto: Aziz Indra/MNC)

Turnamen biliar itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta mulai 24-31 Januari 2026 yang sudah termasuk babak kualifikasi. Secara total, turnamen ini diikuti ratusan atlet dari 20 negara di Asia.

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men, Women, dan Junior. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar 76.000 dollar Amerika Serikat atau sekira Rp1,2 miliar.

Upacara pembukaan turnamen pun dihadiri langsung oleh para petinggi biliar Asia. Di antaranya ada Sekretaris Jenderal International Billiards and Snooker Federation, Michael Alkhoury, dan Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum POBSI.

Hary Tanoesoedibjo merasa bangga karena ini merupakan kesekian kalinya Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah event biliar internasional. Sebelumnya, sudah ada beberapa turnamen kelas dunia seperti Indonesia International Open, dan Predator WPA World Championship.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/43/3197881//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_asian_pool_championship_2025_di_vision-yUPM_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Asian Pool Championship 2025 Jakarta, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190790//annabella_putri_yohanna_dan_emilia_putri_rahmanda_mempersembahkan_medali_perak_di_sea_games_2025_untuk_almarhum_ayahnya-Lqz5_large.jpg
Biliar Indonesia Berprestasi di SEA Games 2025, Annabella dan Emilia Putri Dedikasikan Medali Perak untuk Almarhum Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189902//atlet_biliar_indonesia_telah_menyabet_2_perak_dan_2_perunggu_di_sea_games_2025_pb_pobsi-85rW_large.jpg
Prestasi Membanggakan! Tambah Perunggu, Biliar Indonesia Sabet 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189832//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-3WkR_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Biliar Indonesia Panen Medali, Raih 2 Perak dan 1 Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189516//tim_snooker_putri_indonesia_ke_final_sea_games_2025-cLsH_large.jpg
Tim Snooker Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025, Manajer Syafril Nasution Minta Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189405//tim_snooker_putri_indonesia_menorehkan_sejarah_pada_sea_games_2025-6wRY_large.jpeg
Biliar Indonesia Ukir Sejarah, Snooker Putri Raih Medali Perak di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement