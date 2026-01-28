Asian Pool Championship 2025 Resmi Dibuka, Hary Tanoesoedibjo: Semoga Orbitkan Atlet Indonesia Menuju Panggung Dunia

KETUA Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, dengan bangga membuka turnamen Asian Pool Championship 2025. Hary Tanoesoedibjo berharap, turnamen itu bisa mengorbitkan atlet biliar Indonesia menuju panggung dunia.

1. Asian Pool Championship 2025 Resmi Dibuka

Turnamen biliar Asian Pool Championship 2025 resmi dibuka pada Rabu (28/1/2026). Upacara pembukaan dihadiri para petinggi asosiasi biliar Asia, salah satunya Michael Alkhoury yang merupakan Sekretaris Jenderal International Billiards and Snooker Federation.

Ini merupakan kesekian kalinya Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen biliar bertaraf internasional. 2025 Asian Pool Championship menjadi permulaan untuk tahun ini.

Turnamen biliar itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta mulai 24-31 Januari 2026 yang sudah termasuk babak kualifikasi. Secara total, turnamen ini diikuti oleh ratusan atlet dari 20 negara di Asia.

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men, Women, dan Junior. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar 76.000 dollar Amerika Serikat atau sekira Rp1,2 miliar.

"Ya, jadi ini Asian Championship yang kedua. Yang pertama itu udah lebih dari 20 tahun. Jadi, ya kami bangga bisa membuat event ini lagi, yang kedua, untuk level Asia. Yang ikut 20 negara, ada total 125 termasuk kualifikasi. Ya, tapi setelah itu ada (babak) gugur kan," kata Hary Tanoesoedibjo di Puslatnas POBSi iNews Tower, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).