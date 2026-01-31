Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Langkah Febriana/Meilysa Dihentikan Wakil China

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |13:42 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Langkah Febriana/Meilysa Dihentikan Wakil China
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, gagal melaju ke partai puncak Thailand Masters 2026. Melalui pertarungan ketat yang menguras energi di babak semifinal, pasangan yang akrab disapa Ana/Trias ini dipaksa mengakui keunggulan wakil China, Bao Li Jing/Li Yi Jing, pada pada Sabtu (31/1/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Laga itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand. Ana/Trias tersingkir usai kalah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 11-21, 21-16, dan 15-21.

Bao/Li mengawali pertandingan dengan permainan agresif. Duet China itu berhasil membuat Ana/Trias kesulitan mengembangkan permainan.

Pukulan menyilang serta sergapan cepat membuat Ana/Trias tak berkutik. Pada jeda interval gim pertama, duet Indonesia itu tertinggal dengan skor 4-11.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias

Usai rehat, Ana/Trias mencoba mengejar ketertinggalan dengan bermain cepat. Tetapi sayang, Bao/Li akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-11.

Memasuki gim kedua, Ana/Trias mencoba bermain agresif sejak awal pertandingan. Runner-up Australia Open itu justru sempat tertinggal hingga jeda interval.

 

Halaman:
1 2
