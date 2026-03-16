HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Yakin 100 Persen Pedro Acosta ke Ducati, Francesco Bagnaia Gabung Aprilia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |20:07 WIB
Jorge Lorenzo yakin 100% Pedro Acosta ke Ducati menggantikan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@ducaticorse)
JORGE Lorenzo meyakini Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia akan hengkang dari timnya pada MotoGP 2027. Keputusan itu disebut sangat tepat buat keduanya.

Nama Acosta dan Bagnaia tengah hangat diperbincangkan dalam bursa transfer pembalap MotoGP 2027. Tim yang kemungkinan menjadi pelabuhan baru kedua pembalap tersebut pun mulai mengerucut. 

1. Pasti Pindah

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Acosta santer dilaporkan bakal menggusur Bagnaia di kursi Ducati Lenovo, sementara Pecco disebut akan hijrah ke Aprilia Racing. Kendati belum ada pengumuman resmi, Lorenzo sangat yakin kabar yang beredar tersebut benar adanya. 

“Pasti! Seratus persen!” kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Senin (16/3/2026). 

Jika benar terjadi, Lorenzo menilai kedua pembalap tersebut membuat keputusan yang tepat. Ia mengatakan Acosta akan tampil lebih trengginas dengan motor pabrikan Ducati Lenovo, seperti layaknya Marc Marquez yang langsung merebut gelar juara MotoGP 2025. 

“Saya pikir mereka membuat keputusan yang tepat. Pedro membuat pilihan yang benar untuk pergi ke Ducati. Dia akan memiliki paket motor yang sama dengan yang terbaik, seperti Marc. Jadi saya yakin dia akan tampil sangat bagus,” ujar Lorenzo. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/38/3207252/pedro_acosta_akan_memanaskan_persaingan_juara_dunia_motogp_2026-wmt2_large.jpg
Pedro Acosta Bakal Panaskan Persaingan Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/38/3207181/motogp_qatar_2026_digeser_ke_akhir_tahun_karena_perang_as_israel_vs_iran_motogpcom-O9jG_large.jpg
Jadwal MotoGP 2026 Terbaru Setelah GP Qatar Digeser ke Akhir Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/38/3207031/francesco_bagnaia-N2s8_large.jpg
Francesco Bagnaia Masih Melempem di Awal MotoGP 2026, Valentino Rossi: Dia Sedang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/38/3207079/motogp_qatar_2026_resmi_ditunda_dan_digelar_pada_november-t4eJ_large.jpg
Breaking News: MotoGP Qatar 2026 Resmi Ditunda Imbas Konflik Iran vs AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/38/3206907/fermin_aldeguer-B5hy_large.jpg
Kabar Baik, Gresini Ducati Konfirmasi Fermin Aldeguer Bakal Comeback di MotoGP Brasil 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/38/3206906/valentino_rossi_vs_marc_marquez-hBnC_large.jpg
Blak-blakan, Valentino Rossi Akui Marc Marquez Terlalu Kuat di MotoGP 2026
