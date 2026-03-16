Jorge Lorenzo Yakin 100 Persen Pedro Acosta ke Ducati, Francesco Bagnaia Gabung Aprilia

JORGE Lorenzo meyakini Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia akan hengkang dari timnya pada MotoGP 2027. Keputusan itu disebut sangat tepat buat keduanya.

Nama Acosta dan Bagnaia tengah hangat diperbincangkan dalam bursa transfer pembalap MotoGP 2027. Tim yang kemungkinan menjadi pelabuhan baru kedua pembalap tersebut pun mulai mengerucut.

1. Pasti Pindah

Acosta santer dilaporkan bakal menggusur Bagnaia di kursi Ducati Lenovo, sementara Pecco disebut akan hijrah ke Aprilia Racing. Kendati belum ada pengumuman resmi, Lorenzo sangat yakin kabar yang beredar tersebut benar adanya.

“Pasti! Seratus persen!” kata Lorenzo, dilansir dari Crash, Senin (16/3/2026).

Jika benar terjadi, Lorenzo menilai kedua pembalap tersebut membuat keputusan yang tepat. Ia mengatakan Acosta akan tampil lebih trengginas dengan motor pabrikan Ducati Lenovo, seperti layaknya Marc Marquez yang langsung merebut gelar juara MotoGP 2025.

“Saya pikir mereka membuat keputusan yang tepat. Pedro membuat pilihan yang benar untuk pergi ke Ducati. Dia akan memiliki paket motor yang sama dengan yang terbaik, seperti Marc. Jadi saya yakin dia akan tampil sangat bagus,” ujar Lorenzo.