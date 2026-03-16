Pedro Acosta Bakal Panaskan Persaingan Juara Dunia MotoGP 2026

MANTAN pembalap MotoGP, Thomas Luthi, meyakini Pedro Acosta akan ikut memanaskan persaingan juara dunia MotoGP 2026. Pembalap tim Red Bull KTM tersebut akan menemukan konsistensinya musim ini.

Acosta tampil impresif pada seri balapan pertama MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit International Chang, Buriram. Pembalap berjuluk Baby Shark itu menjalani akhir pekan yang hampir sempurna dengan meraih kemenangan pada Sprint Race dan finis kedua di balapan utama.

1. Pimpin Klasemen MotoGP 2026

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Capaian apik tersebut membuat Acosta kini memimpin klasemen kejuaran MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu memuncaki klasemen sementara dengan raihan 32 poin, diikuti Marco Bezzecchi (25 poin), dan Raul Fernandez (23 poin).

Penampilan impresif Acosta itu menyedot perhatian Luthi. Ia cukup yakin pria berusia 21 tahun itu bersama dengan KTM akan menjadi penantang serius dalam perburuan gelar juara kendati musim kompetisi baru dimulai.

“Acosta saat ini memimpin klasemen kejuaraan. Tentu saja masih ada 21 akhir pekan balapan lagi dan banyak hal bisa terjadi, tetapi KTM mampu melakukannya,” kata Luthi, dilansir dari Motosan, Senin (16/3/2026).

Menurut pria asal Swiss itu, salah satu kunci perkembangan KTM adalah cara pabrikan tersebut membangun proyeknya sejak awal. Ia mengingat bahkan pada tahap awal, tingkat komitmen pabrikan sudah sangat tinggi.