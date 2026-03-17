Bursa Transfer Memanas, Francesco Bagnaia Ancam Tinggalkan Ducati di Akhir MotoGP 2026

BOLOGNA - Teka-teki masa depan Francesco Bagnaia bersama tim Ducati Lenovo kian menjadi sorotan tajam. Di tengah spekulasi yang berkembang, pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut justru mengirimkan sinyal kuat kebersamaannya dengan tim pabrikan asal Borgo Panigale itu mungkin akan segera berakhir di MotoGP 2026.

Kontrak Bagnaia bersama Ducati Lenovo dijadwalkan akan habis setelah musim MotoGP 2026 berakhir. Hal ini membuat masa depan murid Valentino Rossi tersebut menjadi komoditas panas dalam bursa transfer pembalap untuk musim 2027 mendatang.

Bagnaia santer dilaporkan bakal hengkang dari Ducati Lenovo untuk bergabung dengan Aprilia Racing. Kendati demikian, hingga saat ini kabar kepindahan ke tim sesama Italia tersebut masih berstatus sebagai rumor di lingkungan paddock.

1. Dilema Kesetiaan

Bicara soal masa depannya, Bagnaia sejatinya mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk menyudahi karier di Ducati. Namun, ia merasa situasi bisa berubah drastis setelah dirinya melewati musim yang penuh tekanan pada MotoGP 2025.

“Impian dan tujuan saya adalah memulai dan mengakhiri karier di MotoGP bersama Ducati. Sayangnya, musim lalu kami menghadapi beberapa kesulitan, dan wajar jika situasi bisa berubah,” kata Bagnaia, dipetik dari Motosan, Senin (16/3/2026).