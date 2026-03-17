Kisah Tak Biasa Legenda MotoGP Valentino Rossi, Nyaris Hijrah Jadi Pembalap Formula 1

KISAH tak biasa legenda MotoGP Valentino Rossi menarik untuk diulas. Sebab, ia nyaris hijrah jadi pembalap Formula 1!

Seperti diketahui, Rossi kini sudah pensiun sebagai pembalap motor di penghujung MotoGP 2021. Pria berpaspor Italia itu gantung helm dengan torehan tujuh kali juara dunia.

1. Jajal Mobil F1

Namun, Rossi sempat memikirkan untuk hijrah ke balap mobil saat kariernya tengah mentereng usai lima kali juara dunia MotoGP. The Doctor bahkan pernah menjajal langsung jet darat F2004 milik Scuderia Ferrari pada 2006.

Ya, Rossi sempat mendapat kesempatan mengaspal di sirkuit dengan mobil Ferrari. Tentu saja, dia tidak mengemudikan jet darat itu dalam sesi latihan resmi, tetapi hanya tes yang berlangsung tertutup.

2. Kontrak dengan Yamaha

Fakta itu langsung menjadi perbincangan di dunia otomotif. Rossi disebut-sebut bakal pindah haluan ke ajang F1 dan mewujudkan mimpi masa kecilnya yang masih tertunda.

Namun, Rossi membantah dengan tegas rumor tersebut. Ia mengaku akan tetap berada di MotoGP, apalagi ketika itu masih terikat kontrak dengan Yamaha hingga 2008.