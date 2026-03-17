Rombak Jadwal MotoGP 2026 Usai Pindahkan GP Qatar, Ini Alasan Carmelo Ezpeleta

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |00:09 WIB
CEO MotoGP, Carmelo Ezpeleta, punya alasan tersendiri merombak kalender musim ini usai memindahkan jadwal MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
CEO MotoGP, Carmelo Ezpeleta, punya alasan tersendiri merombak kalender musim ini usai memindahkan jadwal MotoGP Qatar 2026. Menurutnya, keputusan ini akan menjaga kualitas kejuaraan dunia.

MotoGP mengumumkan balapan di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Qatar, yang sedianya dihelat 11-13 April 2026, diundur ke November. Hal itu dilakukan sebagai imbas konflik antara Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel di Asia Barat.

Marc Marquez bersaing dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

Namun, pemindahan jadwal itu bukan tanpa konsekuensi. MotoGP harus menggeser seri Portugal dan Valencia (Spanyol) demi mengakomodasi balapan di Qatar.

Ezpeleta lalu angkat bicara soal keputusan tersebut. Menurutnya, hal ini dilakukan demi menjaga kualitas Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 yang tetap menggelar 22 seri dalam semusim.

“Keputusan ini diambil dengan kepedulian luar biasa dan koordinasi penuh dengan mitra-mitra kami di Qatar dan seluruh paddock. Prioritas kami adalah keamanan dan kenyamanan semua orang yang terlibat di MotoGP,” kata Ezpeleta, dikutip dari laman resmi MotoGP, Selasa (17/3/2026).

“Kami sangat percaya diri jadwal yang baru ini akan membantu kami menjaga kualitas kejuaraan dunia sembari tetap menawari fans musim balapan yang hebat,” tukas pria asal Spanyol itu.

 

