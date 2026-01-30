Advertisement
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Hari Kedua: Jack Miller Jadi Tercepat!

Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Hari Kedua: Jack Miller Tercepat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:22 WIB
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Hari Kedua: Jack Miller Tercepat!
Jack Miller keluar sebagai yang tercepat di tes shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang. (Foto: instagram/@jackmilleraus)
PEMBALAP Pramac Yamaha Jack Miller tampil gemilang dalam tes shakedown MotoGP 2026 di Sirkut Sepang yang digelar pada Jumat, (30/1/2026). Pembalap asal Australia itu mencatatkan waktu tercepat dalam tes tersebut.

Jack Miller dalam tes hari ini mencatatkan waktu 1 menit 57,908 detik. Di posisi kedua ada pembalap penguji KTM, pol Espargaro yang meraih waktu 1 menit 57,933 detik.

Untuk posisi ketiga ditempati rider penguji Honda Racing Team, Aleix Espargaro dengan 1 menit 58.091 detik. Catatan itu cukup baik meskipun tidak mengulang seperti hari pertama. Sekadar diketahui, di tes hari pertama, pembalap penguji Honda Racing Team Aleix Espargaro menjadi tercepat.

1. Fabio Quartararo Gagal Jadi yang Tercepat

Fabio Quartararo gagal menjadi yang tercepat di tes shakedown hari ini
Fabio Quartararo gagal menjadi yang tercepat di tes shakedown hari ini

Lanjut di posisi keempat ditempati pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Ia mencatatkan waktu 1 menit 58,318 detik. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- masih mencari-cari setting-an motor terbaik dari sang kuda besi.

Kemudian di peringkat kelima ada pembalap Monster Energy Yamaha yang lain, Alex Rins. Di posisi keenam ada pembalap penguji KTM Dani Pedrosa.

Adapun, tes shakedown hanyalah awalan sebelum tes resmi dimulai. Pada tes resmi, semua pembalap termasuk juara bertahan Marc Marquez (Ducati Lenovo) akan menampilkan yang terbaik.

 

