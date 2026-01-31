Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Puji Sirkuit Mandalika Usai Mencobanya untuk Pertama Kali

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:36 WIB
Valentino Rossi Puji Sirkuit Mandalika Usai Mencobanya untuk Pertama Kali
Valentino Rossi melontarkan pujian untuk Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
LOMBOK TENGAH – Valentino Rossi akhirnya menjajal Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis 29 Januari 2026. The Doctor punya kesan positif untuk lintasan sepanjang 4,3 km itu.

Legenda hidup MotoGP itu tengah berada di Indonesia tepatnya NTB sejak beberapa hari terakhir. Rossi datang bersama pembalap jebolan VR46 Riders Academy plus awak Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

1. Berlatih di Sirkuit Mandalika

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)
Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Rombongan itu menjalani sejumlah agenda termasuk memberi pelatihan untuk pembalap-pembalap muda Indonesia. Rossi dan anak-anak asuhnya juga ikut mengaspal atau berlatih di Sirkuit Mandalika.

Momen tersebut jadi nostalgia tersendiri buat penggemar balap motor di Tanah Air. Akhirnya Rossi mengaspal di Mandalika! Kehadirannya sudah ditunggu sejak memutuskan pensiun pada 2021.

2. Komentar Positif

Tahun lalu, Rossi sempat datang ke Jakarta jelang MotoGP Mandalika 2025 bahkan ikut pawai dengan sepeda motor. Namun, beberapa hari sebelum balapan, ia memutuskan pulang.

Tak ayal, komentar Rossi soal Sirkuit Mandalika sangat dinanti. Pria berusia 46 tahun tersebut memberi kesan positif terutama soal tata letak hingga aspalnya.

 

Halaman:
1 2
