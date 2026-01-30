Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ke Semifinal, Prahdiska Bagas Tersingkir

GANDA putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke semifinal Thailand Masters 2026. Sementara itu, tunggal putra Prahdiska Bagas Shujowo tersingkir. Laga itu berlangsung di di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (30/1/2026) sore WIB.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melanjutkan catatan positif mereka dalam dua minggu terakhir. Minggu lalu, ganda putra ini melaju ke final Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Joaquin berhadapan dengan wakil Taiwan Lin Chia Yen/Yong Sheng Lin. Kedua bermain cukup ketat dalam game pertama.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Singkatnya, Raymond/Joaquin berhasil mengatasi perlawanan Lin/Ying dalam game pertama dengan skor 24-22.

Dalam game kedua, Raymond/Joaquin tampil begitu percaya diri. Alhasil, mereka kembali menaklkukan Lin/Yong dengan poin 21-12.

Sementara itu, Prahdiska Bagas Shujowo berhadapan dengan wakil tuan rumah Panitchaphon Teeraratsakul. Bagas mendapatkan perlawanan ketat dari Panitchaphon Teeraratsakul