HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ke Semifinal, Prahdiska Bagas Tersingkir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |18:46 WIB
Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ke Semifinal, Prahdiska Bagas Tersingkir
Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

GANDA putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melaju ke semifinal Thailand Masters 2026. Sementara itu, tunggal putra Prahdiska Bagas Shujowo tersingkir. Laga itu berlangsung di di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (30/1/2026) sore WIB.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melanjutkan catatan positif mereka dalam dua minggu terakhir. Minggu lalu, ganda putra ini melaju ke final Indonesia Masters 2026.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Joaquin berhadapan dengan wakil Taiwan Lin Chia Yen/Yong Sheng Lin. Kedua bermain cukup ketat dalam game pertama.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin lolos semifinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Singkatnya, Raymond/Joaquin berhasil mengatasi perlawanan Lin/Ying dalam game pertama dengan skor 24-22.

Dalam game kedua, Raymond/Joaquin tampil begitu percaya diri. Alhasil, mereka kembali menaklkukan Lin/Yong dengan poin 21-12.

Sementara itu, Prahdiska Bagas Shujowo berhadapan dengan wakil tuan rumah Panitchaphon Teeraratsakul. Bagas mendapatkan perlawanan ketat dari Panitchaphon Teeraratsakul

 

Halaman:
1 2
