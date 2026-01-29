Hasil 16 Besar Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan 3 Wakil Indonesia Lain Lolos Perempatfinal!

SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia, Prahdiska Bagas Shujiwo (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra), dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) mengamankan tiket perempatfinal Thailand Masters 2026.

Keempatnya meraih kemenangan meyakinkan di babak 16 besar Thailand Masters 2026. Empat laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Kamis (29/1/2026) sore WIB.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos perempatfinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

1. Prahdiska Bagas Shujiwo Mulai Tren Positif Wakil Indonesia

Tiket babak delapan besar lebih dulu diamankan Prahdiska Bagas. Ia mengalahkan unggulan ketujuh dari India, Kiran George dalam dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-11.

Kemudian, Leo/Bagas menyusul ke babak perempatfinal usai menang meyakinkan atas wakil tuan rumah, Kittinupong Kedren/Lukas Ekarat Wedler dengan skor 21-12 dan 21-11.

2. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lanjutkan Pesona

Di pertandingan lain, Rian/Rahmat yang menjadi unggulan kelima turnamen tidak menemukan kesulitan. Ganda putra Indonesia itu menumbangkan wakil Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo 21-13 dan 21-6.