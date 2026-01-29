Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan 3 Wakil Indonesia Lain Lolos Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |17:18 WIB
Hasil 16 Besar Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan 3 Wakil Indonesia Lain Lolos Perempatfinal!
Raymond dan Joaquin lolos perempatfinal Thailand Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK empat wakil bulu tangkis Indonesia, Prahdiska Bagas Shujiwo (tunggal putra), Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra), Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra), dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) mengamankan tiket perempatfinal Thailand Masters 2026.

Keempatnya meraih kemenangan meyakinkan di babak 16 besar Thailand Masters 2026. Empat laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Kamis (29/1/2026) sore WIB.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos perempatfinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos perempatfinal Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

1. Prahdiska Bagas Shujiwo Mulai Tren Positif Wakil Indonesia

Tiket babak delapan besar lebih dulu diamankan Prahdiska Bagas. Ia mengalahkan unggulan ketujuh dari India, Kiran George dalam dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-11.

Kemudian, Leo/Bagas menyusul ke babak perempatfinal usai menang meyakinkan atas wakil tuan rumah, Kittinupong Kedren/Lukas Ekarat Wedler dengan skor 21-12 dan 21-11.

2. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Lanjutkan Pesona

Di pertandingan lain, Rian/Rahmat yang menjadi unggulan kelima turnamen tidak menemukan kesulitan. Ganda putra Indonesia itu menumbangkan wakil Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo 21-13 dan 21-6.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892/thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198196//atlet_pb_djarum_terima_total_bonus_tembus_rp512_juta-XGK6_large.jpg
Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp512 Juta Setelah Berprestasi di Ajang Nasional dan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198113//pbsi_terima_bantuan_dari_kemenpora_senilai_rp1044_miliar_okezone-ta5n_large.jpg
Terima Bantuan Peralatan Gymnasium dan Sport Science Senilai Rp10,44 Miliar, PBSI Antusias Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198091//alwi_farhan_satu_satunya_juara_bwf_world_championships_nomor_tunggal_putra_asal_indonesia_okezone-qxa4_large.jpg
Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197883//alwi_farhan-VhJ1_large.jpg
Gen Z Bikin Gebrakan di Istora, Para Pemain Ungkap Ada Sebuah Pesan Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839//apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement