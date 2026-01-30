Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Duet dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027? Marco Melandri: Sulit Disatukan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |16:30 WIB
Marc Marquez Duet dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027? Marco Melandri: Sulit Disatukan!
Marc Marquez dan Pedro Acosta. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BURSA pembalap di MotoGP 2027 sudah ramai diperbincangkan, meski ajang MotoGP 2026 saja belum dimulai. Salah satu yang ramai disorot adalah Marc Marquez dan Pedro Acosta. Keduanya dinilai cocok jadi rekan setim.

Tetapi, eks pembalap MotoGP, Marco Melandri, tak setuju dengan pandangan tersebut. Menurutnya, duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta sangat sulit diwujudkan.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

1. Habis Kontrak

Banyak pembalap MotoGP saat ini memang akan habis di akhir musim 2026. Dengan begitu, musim ini jadi begitu krusial dan penting bagi para pembalap.

Marquez cs wajib tampil gacor demi dilirik tim-tim top di MotoGP untuk 2027. Menyusul kondisi ini, prediksi soal perpindahan pembalap pun kerap bermunculan. Publik menerka-nerka siapa saja pembalap yang cocok jadi tandem Marc Marquez yang masih tangguh di MotoGP saat ini.

Salah satu yang ramai dikaitkan jadi tandem Marquez musim depan adalah Acosta. Keduanya dinilai bisa cocok jadi rekan setim karena ketangguhan kedua pembalap. Bahkan, Acosta memang kerap dijuluki The Next Marquez. Kehadiran Acosta bisa memberi persaingan lebih kepada Marquez.
 

