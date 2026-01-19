Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller: Marc Marquez Tak Akan Dominan di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |11:34 WIB
Jack Miller: Marc Marquez Tak Akan Dominan di MotoGP 2026
Marc Marquez diprediksi tidak akan dominan di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Yamaha, Jack Miller, mengakui Marc Marquez sebagai pembalap syarat pengalaman dan kualitas. Namun, ia menilai performa dominan Marc Marquez di MotoGP 2025 belum tentu terulang di MotoGP 2026.

1. Persaingan Ketat di MotoGP 2026

Marc Marquez berstatus juara MotoGP 2025. Catatan gelar itu membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berjaya sebanyak tujuh kali di balap motor paling prestisius tersebut.

Marc Marquez diprediksi tidak akan dominan di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez diprediksi tidak akan dominan di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Jack Miller memprediksi persaingan MotoGP 2026 sangat ketat karena setiap pembalap pasti bersiap. Meski begitu, Marc Marquez belum tentu kembali mendominasi seperti musim lalu.

"Marc akan kompetitif, kita tahu itu. Apakah akan seperti cerita lama? Saya rasa tidak," kata Jack Miller Okezone mengutip dari Motosan, Senin (19/1/2026).

2. Aprilia dan Honda Bisa Tantang Ducati di MotoGP 2026

Jack Miller turut memberikan catatan untuk Aprilia dan Honda. Menurut Jack Miller, kedua tim itu sangat serius menatap MotoGP 2026, sehingga berpotensi menyulitkan Ducati tahun ini.

 

Telusuri berita Sport lainnya
