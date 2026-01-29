Aprilia Racing Ungkap Penyebab Jorge Martin Absen di Tes Pramusim MotoGP 2026

Jorge Martin dipastikan absen dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Malaysia (Foto: Instagram/@aprilia)

APRILIA Racing mengungkap penyebab Jorge Martin absen di Tes Pramusim MotoGP 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Peran sang pembalap akan digantikan Lorenzo Savadori.

Tes Pramusim MotoGP 2026 sejatinya akan berlangsung pada 3-5 Februari. Namun sebelum itu, ada tes shakedown yang juga digelar di Sirkuit Sepang pekan ini. Martinator dipastikan absen dalam sesi-sesi tersebut.

1. Fokus Pemulihan Usai Operasi

Aprilia menjelaskan Martin absen karena sedang fokus penuh pada program pemulihan fisk pasca menjalani dua operasi pada pertengahan Desember 2025. Sebagai gantinya, tim pabrikan asal Italia itu menunjuk Savadori untuk bekerja dalam pengembangan motor RS-GP26.

“Pembalap penguji Aprilia Racing akan melanjutkan pekerjaan pengembangan RS-GP26 selama tiga hari tes resmi berikutnya, menggantikan Jorge Martin yang akan tetap menjalani program pemulihan fisik,” bunyi pernyataan Aprilia, disadur dari Crash, Kamis (29/1/2026).

“Pada pertengahan Desember, Martin menjalani dua operasi revisi pada tulang skafoid kiri dan tulang selangka kanan,” sambung tim pabrikan asal Noale itu.

Aprilia menepikan Martin bukan tanpa sebab. Mereka ingin pemulihan fisik pembalapnya berjalan lancar hingga nantinya dapat tampil dengan kekuatan terbaiknya ketika kompetisi MotoGP 2026 dimulai.