Kisah Marcus Gideon Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Mendadak Latihan di Malaysia, Sinyal Comeback?

KISAH Marcus Fernaldi Gideon, legenda bulu tangkis Indonesia, yang mendadak latihan di Malaysia menarik diulas. Apakah ini sinyal Marcus akan comeback ke dunia bulu tangkis?

Diketahui, Marcus Gideon jadi andalan Indonesia di sektor ganda putra semasa masih aktif bermain. Namun kini, dia sudah pensiun bersamaan dengan partner bermainnya, Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Ya, Marcus Gideon jadi sorotan usai unggah momen berlatih bulu tangkis. Bukan latihan sembaran, dia diketahui menjalani latihan di negara tetangga, Malaysia.

Diketahui, Marcus berlatih di pelatnas Malaysia. Dia pun abadikan momen itu dengan berfoto bersama sejumlah pelatih Indonesia yang kini melatih di Malaysia, di antaranya ada Herry Iman Pierngadi, Nova Widianto, hingga Rexy Mainaky.

Marcus juga unggah video saat bermain bersama para pemain Malaysia. Kehadirannya sontak membuat geger warganet.

Pasalnya, sejak pensiun, Marcus hanya disibukkan dengan kegiatan di akademi buatannya. Dia diketahui membuat akademi badminton bernama Gideon Badminton Academy.