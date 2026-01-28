Kenny Tirza: Asian Pool Championship 2025 Bantu Perkembangan Biliar di Indonesia

TURNAMEN biliar Asian Pool Championship 2025 berhasil membantu perkembangan olahraga biliar di Indonesia. Hal itu diakui salah satu peserta turnamen kategori women, Kenny Tirza.

Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah turnamen biliar bertaraf internasional. Kali ini, kejuaraan biliar tingkat Asia yakni Asian Pool Championship 2025 resmi digelar di Indonesia.

1. Perebutkan Total Hadiah Rp1,2 Miliar

Turnamen biliar itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta mulai 24-31 Januari 2026 yang sudah termasuk babak kualifikasi. Secara total, turnamen ini diikuti ratusan atlet dari 20 negara di Asia.

Mereka akan bertanding dalam tiga kategori yang dipertandingkan yakni Men, Women, dan Junior. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar USD76.000 atau sekira Rp1,2 miliar.

Kenny mengaku senang dengan adanya turnamen biliar skala Asia ini. Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagi atlet-atlet Tanah Air untuk berkembang dan menunjukan yang terbaik.

"Happy sih ya. Karena sekarang di Indonesia banyak banget yang turnamen bukan skala nasional lagi, tetapi skala internasional. Berarti ada kemajuan di bidang sport dan Indonesia dipandang sebagai tempat yang baik untuk melakukan kompetisi tingkat internasional sekarang," kata Kenny kepada Okezone di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).