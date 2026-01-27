Jadwal dan Link Live Streaming Asian Pool Championship 2025 Jakarta, Klik di Sini!

Simak jadwal dan link live streaming Asian Pool Championship 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Kejuaraan biliar paling bergengsi di kawasan Asia, Asian Pool Championship 2025, resmi bergulir di Jakarta. Turnamen ini mempertemukan para pebiliar terbaik Asia. Penggemar biliar bisa nonton streaming keseruan turnamen ini di VISION+ dengan klik link di sini.

Asian Pool Championship 2025 berlangsung pada 24–31 Januari 2026 dan disiarkan langsung dari Puslatnas POBSI – iNews Tower, Jakarta.

Jadwal Siaran Asian Pool Championship 2025 di VISION+

Selasa, 27 Januari 2026 | 10.00 WIB

Asian Pool Championship 2025: Day 4

Rabu, 28 Januari 2026 | 10.00 WIB

Asian Pool Championship 2025: Day 5

Kamis, 29 Januari 2026 | 10.00 WIB

Asian Pool Championship 2025: Day 6

Jumat, 30 Januari 2026 | 10.00 WIB

Asian Pool Championship 2025: Day 7

Sabtu, 31 Januari 2026 | 10.00 WIB

Asian Pool Championship 2025: Final Day

Cara Nonton Asian Pool Championship 2025 di VISION+

Buat kamu yang tak mau ketinggalan aksi para pebiliar terbaik Asia di Asian Pool Championship 2025, nonton secara live streaming di VISION+ bisa dilakukan dengan sangat mudah. Pertama, pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi VISION+ melalui Play Store atau App Store di smartphone kamu.