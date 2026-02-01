Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Muda Indonesia Girang Bawa Pulang Medali Emas dari Asian Pool Championship 2025

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |04:47 WIB
Pebiliar Muda Indonesia Girang Bawa Pulang Medali Emas dari Asian Pool Championship 2025
Pebiliar muda Indonesia, Ferdis (kiri), girang bisa membawa pulang medali emas dari ajang Asian Pool Championship 2025 (Foto: Okezone/Ari Sandita)
JAKARTA – Pebiliar muda Indonesia, Ferdis, girang bisa membawa pulang medali emas dari ajang Asian Pool Championship 2025. Ia berharap ke depannya akan lebih banyak mengikuti turnamen biliar.

Asian Pool Championship 2025 digelar di iNews Tower, Jakarta, 24-31 Januari 2026. Turnamen itu diikuti oleh total 225 peserta dari dalam dan luar negeri.

Harapan Hary Tanoe di Asian Pool Championship 2025

1. Lawan Berat

Ferdis sukses menjadi juara dalam junior. Ia begitu senang bisa menjadi kampiun karena harus bertemu lawan-lawan yang masuk kategori berat.

"Senang bisa juara karena lawannya berat-berat," ujar Ferdis, dikutip Minggu (1/2/2026).

 

