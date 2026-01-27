Ini Pembalap Top dengan Gaji Tertinggi dan Terendah di MotoGP 2026

Simak siapa pembalap top dengan gaji tertinggi dan terendah di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@motogp)

INI pembalap top dengan gaji tertinggi dan terendah di MotoGP 2026. Nominalnya lumayan jomplang!

MotoGP 2026 siap kembali meramaikan akhir pekan penggemar balapan. Terdekat, Tes Pramusim MotoGP 2026 digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pada 3-5 Februari.

Sebanyak 22 pembalap akan kembali adu terampil di atas kuda besi dalam menaklukan lintasan-lintasan penuh ujian. Mereka akan berusaha menjadi juara dunia, titel yang disandang Marc Marquez pada 2025.

1. Pembalap Top dengan Gaji Tertinggi di MotoGP 2026

Tentu tak lengkap rasanya jika membahas MotoGP tanpa menyinggung soal gaji pembalapnya. Hal ini tentu menarik untuk diketahui para penggemar.

Menurut Salary Leak, pembalap top dengan gaji tertinggi dipegang oleh Fabio Quartararo! Rider tim Monster Energy Yamaha itu mendapat bayaran USD14,5 juta (setara Rp242,5 miliar) per tahun.

Jika ditotal termasuk bonus, Quartararo meraup hingga USD15,5 juta (setara Rp259,2 miliar). El Diablo jadi pembalap top dengan gaji tertinggi, bahkan mengalahkan Marc Marquez di posisi dua.

Sang juara dunia MotoGP 2025 hanya punya gaji pokok USD10,5 juta (setara Rp175,6 miliar). Ditambah bonus sebesar USD3,5juta (setara Rp58,5 miliar), pria asal Spanyol itu meraup USD14 juta (setara Rp234,1 miliar) dalam setahun.