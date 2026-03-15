Breaking News: MotoGP Qatar 2026 Resmi Ditunda Imbas Konflik Iran vs AS-Israel

MOTOGP Qatar 2026 resmi ditunda! Langkah itu diambil imbas konflik udara yang melibatkan Iran melawan pasukan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Asia Barat.

“MotoGP Qatar 2026 ditunda ke November karena situasi geopolitik di Timur tengah,” bunyi pengumuman di situs resmi MotoGP, Minggu (15/3/2026).

1. Awalnya Digelar April 2026

Sekadar informasi, MotoGP Qatar 2026 sedianya digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, pada 10-12 April. Balapan itu seharusnya menjadi seri keempat di MotoGP 2026.

Namun, kondisi di Asia Barat terutama kawasan Teluk Arab sedang tidak memungkinkan. Hal itu terjadi usai konflik yang melibatkan Iran melawan AS-Israel yang terjadi sejak akhir Februari 2026.

Imbas konflik tersebut, penerbangan yang melewati kawasan Teluk Arab ditangguhkan untuk sementara. Hal ini cukup mengganggu kelancaran lalu lintas udara termasuk perpindahan logistik untuk MotoGP.

Nasib MotoGP Qatar 2026 langsung jadi pertanyaan mengingat negara tersebut jadi salah satu sasaran rudal dari Iran. Badan yang menaungi balapan itu, MotoGP SE, kini mengambil keputusan bulat.