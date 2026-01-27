Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Banyak Dikritik, Francesco Bagnaia Keluarkan Pernyataan Tegas kepada Haters Jelang MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:55 WIB
Banyak Dikritik, Francesco Bagnaia Keluarkan Pernyataan Tegas kepada Haters Jelang MotoGP 2026
Francesco Bagnaia tidak ambil pusing dengan kritikan haters jelang MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyatakan fokus sepenuhnya menatap MotoGP 2026. Ia tidak mau memikirkan kritikan yang datang menerpanya.

Musim lalu, Francesco Bagnaia menempati posisi kelima klasemen akhir MotoGP 2025 dengan 288 poin. Juara MotoGP 2025 direbut rekan setimnya, Marc Marquez, dengan 545 poin.

1. Kritikan Haters Tidak Penting

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Francesco Bagnaia mengatakan tidak semua kritikan itu penting. Ia menilai kritikan para haters atau pembencinya malah akan membuang-buang waktu saja.

"Itu tergantung dari siapa kritik itu datang, karena 90 persen di antaranya tidak perlu,” kata Francesco Bagnaia, Okezone mengutip dari laman Motosan, Rabu (27/1/2026).

2. Pembalap Perlu Bijak Kelola Kritik

Pembalap asal Italia ini mengakui pembalap profesional perlu bijak dalam mengelola kritikan yang datang. Ia pun tidak terbebani dengan adanya berbagai kritikan terkait performanya di atas lintasan.

“Pada akhirnya, saya menghadapi para pengkritik sebagaimana Mestinya. Ketika kritik bersifat konstruktif, ada baiknya menerimanya, mendengarkannya, dan mencoba untuk memahaminya," ucap juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
