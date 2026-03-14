Sajikan Duel Sengit Lawan Marc Marquez di Thailand, Pedro Acosta: Serasa Zaman Moto3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |21:03 WIB
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
PEMBALAP Tim KTM Red Bull, Pedro Acosta sangat menikmati duel dengan Marc Marquez (Ducati Lenovo) di sprint race MotoGP Thailand 2026. Pasalnya ia merasa duelnya dengan Marquez begitu sengit, sampai mengingatkannya tentang duel ketika masih bersaing di Moto3.

Ya, Pedro Acosta sempat terlibat duel sengit dengan juara bertahan, Marc Marquez, di Sirkuit Buriram, Thailand. Bagi Acosta, pertarungan memperebutkan podium tertinggi ini bukan sekadar balapan biasa, melainkan duel terbaik dalam karier singkatnya di kelas utama.

“Saya menikmatinya seperti di masa Moto3 saya, ketika saya biasanya melakukan banyak overtaking. Saya sedang dalam momen yang sangat baik, menikmati setiap pertarungan, seperti hari ini dengan Jorge,” ujar Acosta, mengutip dari Crash, Sabtu (14/3/2026).

Pertarungan ini pecah secara tak terduga setelah pemimpin balapan, Marco Bezzecchi, terjatuh di awal lomba. Acosta yang menunggangi RC16 terus melancarkan serangan agresif di titik pengereman tikungan terakhir, namun berkali-kali pula Marquez mampu merebut kembali posisinya saat keluar tikungan.

Momentum bagi Acosta baru datang tiga lap menjelang bubaran, saat sebuah kesalahan kecil dari Marquez di area infield memberinya celah untuk memimpin jalannya balapan.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026
1. Kemenangan yang Tak Terduga

Intensitas meningkat saat Marquez berganti peran menjadi penyerang. Dalam upayanya melakukan manuver pengereman di tikungan pamungkas, terjadi kontak fisik yang membuat Acosta melebar.

Insiden ini berujung pada hukuman penalti turun satu posisi bagi pembalap bernomor #93 tersebut dari FIM Stewards. Namun, sebuah drama komunikasi terjadi karena Marquez baru melihat peringatan penalti di dasbor motornya tepat saat keluar dari tikungan terakhir di putaran final.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/38/3206967/marc_marquez-sYk7_large.jpg
Marc Marquez Akui Lebih Pilih Pensiun Tanpa Cedera ketimbang Tambah Gelar Juara MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/37/3206804/lewis_hamilton-9agF_large.jpg
Adu Kecepatan Mobil F1 dengan MotoGP, Mana Lebih Cepat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/38/3206761/marco_simoncelli_bersama_valentino_rossi-fSQb_large.jpg
Kisah Pilu Pembalap Marco Simoncelli, Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di MotoGP Austria 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/38/3206668/valentino_rossi_enggan_comeback_balapan_di_motogp_valeyellow46-1trq_large.jpg
Marc Marquez Menggila, Valentino Rossi Siap Balapan Lagi di MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/38/3206492/marc_marquez_diprediksi_mempertahankan_gelar_di_motogp_2026_marcmarquez93-oUrb_large.jpg
Marc Marquez Diprediksi Gagal Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/38/3206475/marc_marquez_berharap_dapat_perlawanan_sengit_di_motogp_2026_marcmarquez93-O0yK_large.jpg
Marc Marquez Tantang Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi Berebut Gelar Juara MotoGP 2026?
