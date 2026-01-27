Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Prediksi Jalannya Tes Pramusim MotoGP 2026: Bagus Lalu Drop

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |01:27 WIB
Marc Marquez Prediksi Jalannya Tes Pramusim MotoGP 2026: Bagus Lalu Drop
Marc Marquez memprediksi bagaimana dirinya akan menjalani Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez memprediksi seperti apa catatan waktunya pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Pembalap tim Ducati Lenovo itu yakin bakal bagus pada kesempatan pertama, lalu drop.

Tes Pramusim MotoGP 2026 akan digelar dua kali. Sesi pertama dihelat di Malaysia pada 3-5 Februari. Lalu, uji coba resmi kedua digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 21-22 Februari 2026.

1. Kejar Ketertinggalan

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Marquez dan pembalap lain kini bersiap menatap sesi pertama pekan depan. Khusus The Baby Alien, ini adalah kali pertamanya naik motor MotoGP lagi setelah GP Mandalika 2025 pada Oktober silam.

Bisa dibilang, Marquez perlu mengejar ketertinggalan dari segi fisik akibat cedera bahu kanan yang dideritanya. Belum lagi, dari aspek teknis, ia belum sama sekali paham soal Desmosedici GP26.

Walau begitu, Marquez yakin bisa tampil cukup bagus dalam kesempatan pertama atau hari pertama pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sepang. Setelah itu, bisa jadi catatan waktunya akan turun.

“Saya bisa berkendara dengan level normal di hari pertama tapi hari kedua akan turun. Saya sudah memprediksinya untuk (Tes Pramusim) di Malaysia,” kata Marquez, mengutip dari Crash, Selasa (27/1/2026).

 

1 2
