Kabar Baik, Gresini Ducati Konfirmasi Fermin Aldeguer Bakal Comeback di MotoGP Brasil 2026

GOIANIA – Gresini Racing membawa kabar segar menjelang seri kedua musim ini dengan mengonfirmasi pulihnya Fermin Aldeguer dari cedera patah kaki yang cukup serius. Pembalap muda berbakat berusia 20 tahun tersebut kini dipastikan siap mendampingi rekan setimnya, Alex Marquez, untuk bertarung di lintasan MotoGP Brasil 2026.

Aldeguer mengalami cedera patah kaki akibat kecelakaan saat menjalani latihan pada Januari lalu. Cedera tersebut membuatnya harus absen dari seluruh rangkaian tes pramusim dan balapan seri pembuka, yakni MotoGP Thailand 2026.

Kini, Gresini Racing memberi kabar baik terkait pembalapnya. Tim satelit Ducati itu menyampaikan Aldeguer akan kembali mengaspal pada MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung pada 20-23 Maret di Sirkuit Ayrton Senna.

“Tim Gresini Racing MotoGP mengumumkan bahwa Fermín Aldeguer akan kembali beraksi pada balapan Grand Prix Brasil MotoGP,” tulis laporan MotoGP dalam laman resminya, Minggu (15/3/2026).

1. Hasil Positif di Tes Privat

Gresini Racing menjelaskan bahwa Aldeguer menunjukkan hasil positif dalam tes privat. Oleh karena itu, pembalap asal Spanyol tersebut dinyatakan siap untuk comeback ke lintasan.