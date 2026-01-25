Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026 Semalam Gresik Phonska Berjaya, Jakarta Garuda Jaya Tumbangkan Juara Bertahan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |06:00 WIB
Hasil Proliga 2026 Semalam Gresik Phonska Berjaya, Jakarta Garuda Jaya Tumbangkan Juara Bertahan
Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
A
A
A

BANDUNG – Persaingan sengit di kancah Proliga 2026 terus menghadirkan drama mengejutkan bagi para pencinta voli Tanah Air. Pada rangkaian pertandingan yang digelar di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung, Sabtu 24 Januari 2026, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dan Jakarta Garuda Jaya sukses mencuri perhatian dengan mengamankan kemenangan krusial.

Hasil ini tidak hanya menambah koleksi poin mereka di papan klasemen, tetapi juga membuktikan bahwa peta kekuatan musim ini kian merata dan sulit diprediksi.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menumbangkan Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor akhir 3-1 (25-21, 16-25, 25-17, 25-19). Sementara itu, Jakarta Garuda Jaya mengalahkan juara bertahan, Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor tipis 3-2 (25-19, 18-25, 21-25, 25-22, 15-12).

1. Kesuksesan Alesandro Lodi Jinakkan Bintang Jakarta Electric

Sementara pelatih Gresik Phonska Plus, Alesandro Lodi mengatakan sangat senang timnya meraih hasil maksimal dalam laga itu. Kemenangan itu buah kerja keras untuk mengalahkan Jakarta Electric PLN Mobile.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

"Anak-anak melakukan pertandingan ini dengan baik. Meski lawan cukup tangguh karena ada Neriman Ozsoy dan Celeste Plak," ujar Alesandro Lodi dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/1/2026).

"Hari ini kami benar-benar senang dengan kemenangan ini," tambahnya.

 

Telusuri berita Sport lainnya
