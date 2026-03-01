Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026 Semalam: Ini Dia Peserta Final Four Musim Ini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |07:27 WIB
Hasil Proliga 2026 Semalam: Ini Dia Peserta Final Four Musim Ini!
Medan Falcons Tirta Bhagasasi gagal lolos ke final four Proliga 2026. (Foto: Instagram/@pbv_tirtabhagasasi)
TIM bola voli putra Medan Falcons Tirta Bhagasasi mengalahkan Jakarta Garuda Jaya dalam lanjutan Proliga 2026. Sebagai catatan, ini merupakan kemenangan perdana Medan Falcons di Proliga 2026.

Pertandingan itu berlangsung di GOR Padepokan Jenderal Pol. Kunarto, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 28 Februari 2026 malam WIB. Medan Falcons yang bermain apik  merebut kemenangan dalam empat set.

Medan Falcons Tirta Bhagasasi menang 3-1 atas Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@pbv_tirtabhagasasi)
Medan Falcons Tirta Bhagasasi menang 3-1 atas Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@pbv_tirtabhagasasi)

Jalannya Pertandingan

Tim asal Sumatera Utara mulanya tumbang pada set pertama dengan skor 32-34. Pada set kedua, Medan Falcons bangkit dengan permainan impresif.

Mereka sukses merebut kemenangan dengan skor 25-22. Pada dua set berikutnya, Medan Falcons tak menyia-nyiakan momentum untuk mengunci kemenangan atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor 25-17 dan 25-21.

Hasil ini membuat Medan Falcons merebut kemenangan perdana di Proliga 2026. Sayangnya, hasil positif ini tak berarti apa-apa lantaran mereka gagal lolos ke babak final four.

Sementara itu, Jakarta Garuda Jaya dipastikan lolos ke babak final four Proliga 2026. Mereka menempati peringkat keempat klasemen Proliga 2026.

 

Halaman:
1 2
