Hasil Proliga 2026 Semalam: Menang 3-0 atas Medan Falcons, Jakarta Popsivo Polwan Segel Tiket Final Four!

SENTUL – Jakarta Popsivo Polwan tampil perkasa saat melumat Medan Falcons dengan kemenangan telak 3-0 (25-10, 25-19, 25-15). Hasil positif ini sekaligus memastikan langkah Jakarta Popsivo Polwan melaju ke babak final four Proliga 2026.

Pertemuan kedua tim tersebut terjadi dalam lanjutan Putaran 2 Proliga 2026. Pertandingan sengit ini dihelat di Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Jumat 27 Februari 2026 malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Popsivo Polwan tampil begitu percaya diri melawan Medan Falcons pada awal set pertama. Kepercayaan diri tinggi tersebut membuat Jakarta Popsivo Polwan cukup mudah mengamankan poin demi poin dari lawan.

Performa apik Jakarta Popsivo Polwan pun berbuah manis. Mereka berhasil mengungguli Medan Falcons dengan skor mencolok 25-10 untuk mengunci set pembuka.

Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Dalam set kedua, Medan Falcons bermain lebih agresif untuk membalas kekalahan di set pertama. Namun, usaha mereka tidak mudah karena Jakarta Popsivo Polwan bermain cukup solid dalam membendung serangan.