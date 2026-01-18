Hasil Proliga 2026: Gresik Phonska Plus Bungkam Jakarta Pertamina Enduro

DELI SERDANG – Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan Jakarta Pertamina Enduro (JPE) dalam lanjutan kompetisi Proliga 2026. Melalui pertarungan empat set yang menguras energi di GOR Voli Indoor Sport Center Sumut, Minggu (18/1/2026), Gresik Phonska Plus menyudahi perlawanan JPE dengan skor meyakinkan 3-1 (25-17, 23-25, 25-18, dan 25-20).

Jalannnya Pertandingan

Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia tampil dengan intensitas tinggi sejak awal set pertama. Hal tersebut membuat jalannya laga berjalan menarik karena keduanya saling balas poin.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia yang dapat berjaya dalam set pertama. Mereka mampu menaklukkan Jakarta Pertamina Enduro dengan poin 25-17.

Dalam set kedua, Jakarta Pertamina Enduro berusaha bangkit untuk membalas kekalahan set pertama. Namun, mereka mendapatkan perlawanan ketat dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

Kerja keras Jakarta Pertamina Enduro pun berbuah manis. Mereka mampu menaklukkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan poin 25-23.

Kekalahan di set kedua menjadi sebuah lecutan untuk Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam set ketiga. Hal itu membuat mereka tidak mudah lengah agar tak mudah hilang poin.