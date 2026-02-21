Hasil Proliga 2026 Semalam: Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Hajar Jakarta Electric PLN 3-0!

TIM putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia membungkam Jakarta Electric PLN dalam lanjutan Proliga 2026, pada Jumat 20 Februari 2026 malam WIB. Gresik Phonska Plus menang tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-19, 25-19, 25-18).

Jalannya Pertandingan

Laga yang berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Jawa Barat, itu berjalan sengit. Kedua tim langsung tancap gas sejak awal set dengan saling kejar-kejaran angka.

Annie Mitchrm top skor Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia saat menang 3-0 atas Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/@petrovoli_)

Jakarta Electric PLN sempat unggul 8-7 pada technical time out pertama. Namun, setelah itu Gresik Phonska Plus perlahan mulai bangkit. Mereka bahkan sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 16-14.

Poin demi poin terus dicurihGresik Phonska Plus. Hasilnya, mereka menutup set pertama dengan kemenangan 25-19 atas Jakarta Electric PLN.

Di set kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Jakarta Electric PLN mencoba untuk bangkit guna menyamakan kedudukan. Hanya saja, Gresik Phonska Plus masih cukup tangguh.

Gresik Phonska Plus lagi-lagi memimpin dengan skor 16-14. Medi Yoku dan kawan-kawan kembali sukses menyudahi perlawanan Jakarta Electric PLN di set kedua dengan skor 25-19.