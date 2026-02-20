Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta Popsivo Polwan Taklukkan Bandung BJB Tandamata 3-1!

JAKARTA Popsivo Polwan menaklukkan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1 (25-12, 25-16, 20-25, 25-17) dalam lanjutan Proliga 2026. Laga itu berlangsung di GOR Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis 19 Februari 2026 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Jakarta Popsivo Polwan membuka jalan menuju ke Final Four Proliga 2026. Sementara itu, Bandung BJB Tandamata sudah menutup pintu ke babak selanjutnya.

Jakarta Popsivo Polwan menumbangkan Bandung BJB Tandamata. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

Jalannya Pertandingan

Jakarta Popsivo Polwan tampil percaya diri melawan Bandung BJB sejak set pertama. Efeknya, Jakarta Popsivo Polwan mendominasi permainan atas sang lawan.

Jakarta Popsivo Polwan berhasil meraih hasil maksimal di set pertama. Mereka mengempaskan Bandung BJB Tandamata dengan skor 25-12.

Di set kedua, Jakarta Popsivo Polwan berusaha melanjutkan performa apiknya di set pertama. Namun, mereka mendapatkan perlawanan dari tim lawan.

Akan tetapi, Bandung BJB lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Jakarta Popsivo Polwan. Mereka kali ini takluk dari Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 16-25.