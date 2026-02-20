Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta Popsivo Polwan Taklukkan Bandung BJB Tandamata 3-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |07:55 WIB
Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta Popsivo Polwan Taklukkan Bandung BJB Tandamata 3-1!
Jakarta Popsivo Polwan menang 3-1 atas Bandung BJB Tandamata. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
A
A
A

JAKARTA Popsivo Polwan menaklukkan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1 (25-12, 25-16, 20-25, 25-17) dalam lanjutan Proliga 2026. Laga itu berlangsung di GOR Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis 19 Februari 2026 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Jakarta Popsivo Polwan membuka jalan menuju ke Final Four Proliga 2026. Sementara itu, Bandung BJB Tandamata sudah menutup pintu ke babak selanjutnya.

Jakarta Popsivo Polwan menumbangkan Bandung BJB Tandamata. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
Jakarta Popsivo Polwan menumbangkan Bandung BJB Tandamata. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

Jalannya Pertandingan

Jakarta Popsivo Polwan tampil percaya diri melawan Bandung BJB sejak set pertama. Efeknya, Jakarta Popsivo Polwan mendominasi permainan atas sang lawan.

Jakarta Popsivo Polwan berhasil meraih hasil maksimal di set pertama. Mereka mengempaskan Bandung BJB Tandamata dengan skor 25-12.

Di set kedua, Jakarta Popsivo Polwan berusaha melanjutkan performa apiknya di set pertama. Namun, mereka mendapatkan perlawanan dari tim lawan.

Akan tetapi, Bandung BJB lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Jakarta Popsivo Polwan. Mereka kali ini takluk dari Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 16-25.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/43/3201841/jakarta_pertamina_enduro_berhasil_lolos_ke_final_four_proliga_2026-RUtA_large.jpg
Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta Pertamina Enduro Lolos Final Four, Surabaya Samator Gilas Medan Falcons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/43/3201522/jakarta_livin_mandiri_menang_3_1_atas_jakarta_pertamina_enduro_jktlivinmandiri-41Du_large.jpg
Hasil Proliga 2026 Semalam: Yolla Yuliana Dkk Kalahkan Megawati Hangestri Cs, Popsivo Polwan Bungkam Electric PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/43/3200486/jakarta_lavani_menang_3_0_atas_jakarta_garuda_jaya_lavaniforever-5kvY_large.jpg
Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta LavAni Tak Terkalahkan, Livin Mandiri Sikat Gresik Phonska
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/43/3200336/jakarta_electric_pln-JH1B_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Jaga Asa Final Four, Bhayangkara Presisi Pastikan Tiket Babak Empat Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/43/3199925/jakarta_pertamina_enduro_vs_jakarta_electric_pln-FSEC_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Tampil Perkasa, Jakarta Pertamina Enduro Gilas Electric PLN 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/43/3199884/jakarta_lavani_vs_jakarta_bhayangkara_presisi-aCeg_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Lavani Libas Jakarta Bhayangkara Presisi 3-0
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement