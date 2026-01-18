Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Tampil Beringas, Jakarta LavAni Taklukkan Bhayangkara Presisi 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |19:28 WIB
Hasil Proliga 2026: Tampil Beringas, Jakarta LavAni Taklukkan Bhayangkara Presisi 3-1
Jakarta LavAni menang atas Bhayangkara Presisi di Proliga 2026. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

MEDAN Jakarta Lavani menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara setelah berhasil membungkam perlawanan sengit Jakarta Bhayangkara Presisi dalam lanjutan Proliga 2026. Berlaga di GOR Sumut Sports Center, Medan, pada Minggu (18/1/2026) sore WIB, tim asuhan David Lee ini sukses mengamankan kemenangan penting dengan skor akhir 3-1 (25-16, 25-19, 22-25, dan 25-18).

Jalannya Pertandingan

Jakarta Lavani tampil menyengat sejak awal. Tim polesan David Lee itu mampu mengungguli Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 10-8. Mereka cukup nyaman melancarkan variasi serangan ke pertahanan lawan.

Poin demi poin terus diraih Boy Arnes cs hingga unggul 17-12. Pada akhirnya, Jakarta Lavani menutup set pertama dengan kemenangan 25-16 atas Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jakarta Lavani masih mendominasi permainan di set kedua. Mereka bahkan unggul telak atas Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 16-10.

Jakarta LavAni vs Bhayangkara Presisi di Proliga 2026. (Foto: Instagram/lavani.forever)
Jakarta LavAni vs Bhayangkara Presisi di Proliga 2026. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Jakarta Bhayangkara Presisi terlihat kesulitan mengembangkan permainannya. Armada Reidel Toiran itu semakin tertinggal dengan skor 14-20. Pada akhirnya, Jakarta Lavani kembali merebut kemenangan di set kedua dengan skor 25-19, sekaligus unggul 2-0.

Pada set ketiga, kedua tim bertarung sengit. Jakarta Bhayangkara Presisi perlahan mampu mengungguli Jakarta Lavani dengan skor 9-8. Setelah itu, Nizar Julfikar dan kawan-kawan memperlebar keunggulannya menjadi 15-13.

 

